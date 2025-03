TRAGÉDIA

Três pessoas da mesma família morrem após carro cair de ponte na Bahia

Acidente aconteceu entre os municípios de Brumado e Dom Basílio

Três pessoas da mesma família morreram após um carro cair de uma ponte no km 462 da rodovia BA-148, no trecho entre os municípios de Brumado e Dom Basílio. O acidente aconteceu na quarta-feira (12). Outro passageiro foi socorrido para uma unidade de saúde. >

As vítimas foram identificadas como Ana Ledo Pereira, 55, Maria Ledo Pereira, 56, e Valdemar Ledo Pereira, 51. As circunstâncias do ocorrido serão apuradas. >