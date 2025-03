RESGATE

Uma pessoa morre e outras três ficam feridas em acidente com moto aquática

Homem de 46 anos não resistiu e morreu no local

Um homem de 46 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um acidente entre duas motos aquáticas que aconteceu na segunda-feira (3), na Praia de Guaratuba, em Bertioga, no litoral norte de São Paulo. As informações são do Estadão Conteúdo. >