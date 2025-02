PERIGO NO TRÂNSITO

Acidente grave com moto deixa um homem morto e uma mulher ferida no Dique do Tororó

Caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira (24)

Wendel de Novais

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 07:27

Trânsito tem fluxo intenso nesta segunda (24) Crédito: Wendel de Novais / CORREIO

Um acidente grave deixou um homem morto e uma mulher ferida na madrugada desta segunda-feira (24) na região do Dique do Tororó no sentido Avenida Bonocô. O caso foi registrado por volta das 4h, quando Gabriel Espínola Santos perdeu o controle da moto e bateu contra o guard rail, proteção de ferro que separa a pista da calçada. >

Por conta da força da batida, o Gabriel acabou morrendo na hora e a sua esposa, Cássia de Jesus Santos, que estava na garupa, quebrou o fêmur. Cássia foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde recebe atendimento. Após o acidente, a área foi isolada por equipes da Transalvador que acionaram a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) e a Polícia Civil. >