TRAGÉDIA

Trecho de rodovia onde sete pessoas morreram na Bahia é conhecido pela recorrência de acidentes

Colisão ocorreu na última terça-feira (18); van tinha como destino o município de Sobradinho

O entroncamento entre a BR-324 e a BA-131, onde sete pessoas morreram no acidente entre uma van e um caminhão na última terça-feira (18), é um local conhecido pela recorrência de acidentes. O trecho liga os municípios de Caém e Jacobina, no norte do estado. >

De acordo com o g1, as vítimas foram identificadas como: Pedro Ribeiro da Silva, de 5 anos; Antônio Pereira Maia, de 74 anos; Rosilda Maria dos Santos, de 61 anos; Benedita Nunes da Silva Lima, de 64 anos; Maria Lúcia Pinheiro, de 73 anos; Helena Martins da Silva, 62 anos; e Josenias dos Santos, sem idade informada. >

As sete vítimas estavam na van, que tinha como destino o município de Sobradinho, no norte da Bahia. O veículo tinha saído do município de Irecê, no centro-norte, onde o grupo participou de um retiro espiritual. A prefeitura local publicou nota de pesar lamentando o ocorrido e informou que está acompanhando a situação dos feridos e prestando suporte aos familiares das vítimas.>