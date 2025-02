CINCO MORRERAM

Grupo desarticulado em operação policial era investigado por oito assassinatos em Salvador

Dentre as vítimas, estava uma criança de 11 anos, morta na região de Vila Canária

Segundo a Polícia Civil, oito pessoas que estavam com mandados em aberto foram presas em diferentes bairros de Salvador, sete ordens judiciais foram cumpridas no sistema prisional e cinco alvos morreram após entrarem em confronto com as equipes policiais. Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. >