BAHIA

Fora de serviço, guarda municipal ameaça crianças com arma ao se incomodar com barulho

Ele foi afastado das atividades e encaminhado para acompanhamento psicológico

Gilberto Barbosa

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 18:09

Fora de serviço, guarda municipal atira contra crianças e adolescentes em Salvador Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A guarda municipal de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, afastou um agente após atirar com uma arma de fogo, fora de serviço, em direção a crianças e adolescentes. Segundo a prefeitura de Lauro de Freitas, a denúncia foi apresentada por um casal de vizinhos que mostrou um vídeo com a ação. >

Segundo informações da TV Bahia, o servidor, que não teve a identidade revelada, teria afirmado que os vizinhos estavam fazendo barulho. O caso aconteceu no último sábado (15), na Rua Osvaldo Martins De Castro, no bairro do Lobato, na capital baiana. De acordo com a prefeitura de Lauro de Freitas, o funcionário não estava fardado e nem em horário de serviço. Um relatório foi elaborado e encaminhado para a Procuradoria-Geral do Município (PGM) para que o caso seja apurado e medidas administrativas cabíveis sejam adotadas. >

“Vale destacar que, este é um caso isolado, de pura responsabilidade do envolvido, no uso do seu objeto particular. A prefeitura ainda esclarece que o homem foi afastado das atividades, e direcionado ao acompanhamento psicológico cedido pela secretaria. O casal que procurou a pasta foi orientado a buscar os meios legais para registro de ocorrência. O caso segue em investigação”, informou em nota. >