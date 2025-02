SALVADOR

Carnaval terá 1,5 mil câmeras e 29 mil PMs nas ruas; entenda a operação

Operação para festa foi apresentada pela Secretaria de Segurança Pública

Ao todo, de acordo com a pasta, 1,5 mil câmeras estarão dispostas nos circuitos da capital e das festas do interior do estado. As câmeras, inclusive, são equipadas com as tecnologias de reconhecimento facial e também da contagem do público na festa.>