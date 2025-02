OPERAÇÃO

PMs vão usar câmeras corporais no Pelourinho durante o Carnaval, diz secretário

Ele adiantou esquema de segurança para a folia

Wendel de Novais

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 12:42

Câmera na farda Crédito: Alan Dantas/Ascom SSP

Os policiais militares que vão atuar no circuito Batatinha (Pelourinho) durante o Carnaval vão usar câmeras corporais, adiantou o secretário da Segurança Pública (SSP), Marcelo Werner, nesta terça-feira (18). >

"As câmaras corporais estarão sendo utilizadas no circuito Batatinha do Centro Histórico, pelos policiais militares que estarão fazendo uso não só nos portais de abordagem, mas também nas patrulhas que estarão atuando naquele circuito", explicou. "350 câmaras estarão ali sendo utilizadas pelos policiais militares naquele circuito. Também uma inovação para o Carnaval de 2015", acrescentou. >

O sistema de segurança vai utilizar 1,5 mil câmeras de inteligência. O esquema contará com 37 mil policiais e bombeiros atuando em toda Bahia. "Algumas dessas câmeras nos portais, algumas dessas câmeras ao longo dos circuitos. Essas câmeras, além do recolhimento facial, farão novamente, pelo segundo ano consecutivo, a contagem de público. Essa que é uma informação tão importante para a gente para balizar a segurança pública, acima de tudo, o bem-estar", afirmou o secretário.>

Durante o Carnaval, o Disque Denúncia (181) vai funcionar 24 horas. "Essa aqui é uma ferramenta tão importante do cidadão que ele pode denunciar qualquer tipo de crime ou situação que esteja acontecendo dentro do circuito ou fora dele", acrescentou. O Centro Integrado de Comando e Controle vai funcionar com 48 órgãos municipais, federais, estaduais, concessionários de transporte e serviços.>

Werner disse que há muita expectativa para a folia e falou do aumento de pessoas na festa. "Tudo isso faz com que a gente tenha a maior operação do Carnaval de todos os tempos. A gente tem percebido, nos últimos eventos que aconteceram, que vocês inclusive fizeram cobertura ao longo desse ano, o aumento de turistas, o aumento de foliões, o aumento de pessoas que vêm curtir o nosso Carnaval e o nosso Verão da Bahia. Então, para isso, reforço na segurança. Deixar de lado o policiamento ordinário para aqueles que estão fora do circuito", explicou. >