INVESTIGAÇÃO

Quatro PMs e um guarda municipal acusados por morte na Bahia são alvo de operação

Homem foi executado em 2023 em Conceição do Jacuípe, e agentes forjaram troca de tiros

Segundo a polícia, os PMs e o guarda são suspeitos pela morte de Fernando Francisco dos Santos, em maio de 2023, na cidade de Conceição do Jacuípe. A vítima, que era suspeita de envolvimento com crimes na região, foi rendida e executada pelos investigados, de acordo com as informações. Depois, os agentes de segurança alegaram que Fernando reagiu a uma abordagem e morreu em troca de tiros. >