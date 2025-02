INVESTIGAÇÃO

'Meu cunhado foi impedido de ficar como acompanhante', diz irmã de mulher que morreu após realizar cirurgia plástica em clínica de Ondina

O cirurgião que realizou os procedimentos foi ouvido nesta quarta (19) pela polícia

Monique Lobo

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 21:28

A administradora de imóveis Verusca Rendall morreu após realizar três cirurgias plásticas Crédito: Acervo Pessoal

A família da administradora de imóveis Verusca Rendall de Carvalho, que morreu após passar por três cirurgias estéticas, na última segunda-feira (17), em uma clínica de cirurgia plástica em Ondina, em Salvador, está em choque. >

É o que revelou Soraia Carvalho, irmã de Verusca, na noite desta quarta-feira (19). Ela estava na casa da irmã pegando a roupa que será utilizada no enterro da vítima, que acontece nesta quinta-feira (20), no Jardim da Saudade, quando atendeu a reportagem do CORREIO. >

Enterro da vítima acontece nesta quinta-feira (20) Crédito: Reprodução

"Uma filhinha de 16 anos qestá perdendo sua mãe. Minha mãe está a base de remédios, desesperada. A família toda em choque absoluto. Ela [Verusca] estava cheia de planos, interrompidos de uma forma drástica dessa", contou.>

Segundo Soraia, o marido de Verusca foi impedido pela clínica de permanecer como acompanhante durante a estadia da esposa no local. "O meu cunhado, marido dela, foi impedido de ficar com ela a noite como acompanhante. Justamente, porque era uma 'Clínica Day'. Se era uma 'Clínica Day', ela não poderia ter dormido lá. Se ela dormiu lá, o companheiro dela tinha que ter acompanhando ela, e ele foi impedido", afirmou. >

Nesta quarta, o cirurgião plástico que realizou o procedimento, Dr. Marcos Paiva foi ouvido pela Polícia Civil (PC) acompanhando por seu advogado. Procurada para falar sobre o depoimento do cirurgião, a PC ainda não respondeu. A reportagem não conseguiu o contato da defesa do cirurgião. >

"Não sei nada ainda sobre a competência médica, o registro dele, porque ainda não tenho essa informação. Mas, já estamos com um advogado criminalista e o que ele fez com minha irmã, de forma irresponsável, ele vai pagar", disparou Soraia. >

A reportagem entrou em contato com a clínica Clinday, onde o procedimento foi realizado, pelo número de telefone informado em suas redes sociais, mas não teve retorno até o momento. Em um comunicado, divulgado na terça (18), também nas redes sociais, o médico Catulo Santana, responsável técnico pela Clinday, afirmou que: "No momento, estamos colaborando integralmente com as autoridades para esclarecer os fatos com total transparência e que acompanhará de perto o acontecimento e todos os seus desdobramentos, a fim de garantir total conforto à família e a precisa elucidação do caso". >

Leia a nota da clínica na íntegra:>

A CLINDAY vem a público manifestar seu profundo pesar pelo falecimento de paciente atendida em sua unidade na manhã de hoje, dia 18/02/2025.>

Com mais de 20 anos de atuação e mais de 10 mil procedimentos realizados, a CLINDAY sempre ofereceu aos seus pacientes estrutura moderna, seguindo os mais rigorosos protocolos de qualidade, e continuo compromisso com a segurança e qualidade no atendimento, visando assegurar que todos os processos sejam constantemente revisados para manter o mais alto padrão assistencial.>

A CLINDAY também esclarece, em contraponto ao que vem sendo noticiado em alguns meios de comunicação, que possuía na unidade profissional médico e equipe de plantão, os quais, na manha de hoje, já prestaram todas as informações à autoridade policial.>

No momento, estamos colaborando integralmente com as autoridades para esclarecer os fatos com total transparência e que acompanhará de perto o acontecimento e todos os seus desdobramentos, a fim de garantir total conforto à família e a precisa elucidação do caso.>

Nos solidarizamos com a família, oferecendo toda nossa atenção e respeito, reafirmando nossa dedicação à ética, à medicina segura e a deferência a todos que confiam em nossa instituição.>