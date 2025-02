SALVADOR

Clínica prestou primeiros socorros à mulher que morreu após cirurgias plásticas, diz perito

Verusca Rendall de Carvalho, 54, teve complicações e morreu após os procedimentos

O corpo de Verusca foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde será periciado. O laudo que vai determinar a causa da morte deverá ser finalizado em 10 dias, com possibilidade de prorrogação do prazo. >

A Clinday disse, em nota, que possuía na unidade profissional médico e equipe de plantão. "A Clinday sempre ofereceu aos seus pacientes estrutura moderna, seguindo os mais rigorosos protocolos de qualidade, e contínuo compromisso com a segurança e qualidade no atendimento, visando assegurar que todos os processos sejam constantemente revisados para manter o mais alto padrão assistencial", afirma. >

A clínica também informa que colabora com a investigação. "No momento, estamos colaborando integralmente com as autoridades para esclarecer os fatos com total transparência e que acompanhará de perto o acontecimento e todos os seus desdobramentos, a fim de garantir total conforto à família e a precisa elucidação do caso", completa. >