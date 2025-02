SALVADOR

Clínica onde administradora morreu após cirurgia plástica nega ausência de médico de plantão

Médico responsável técnico pela Clinday, em Ondina, afirma que a equipe já prestou depoimento à polícia sobre o ocorrido



Maysa Polcri

Wladmir Pinheiro

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 15:17

Morte aconteceu em clínica em Ondina Crédito: Acervo pessoal

O diretor da clínica onde a administradora de imóveis Verusca Rendall de Carvalho, 54 anos, morreu depois de se submeter a três cirurgias plásticas, na última segunda-feira (17), emitiu comunicado em que afirma que havia médico e equipe de plantão na unidade.>

Em nota (leia comunicado completo abaixo) divulgada nas redes sociais da clínica, o médico Catulo Santana, responsável técnico pela Clinday, em Ondina, afirma que a equipe já prestou depoimento à polícia sobre o ocorrido.>

Verusca morreu após complicações depois de realizar três procedimentos de uma só vez: um no abdômen, um nas mamas e outro nas pernas. O procedimento teve duração de 15 horas.>

'No momento, estamos colaborando integralmente com as autoridades para esclarecer os fatos com total transparência e que acompanhará de perto o acontecimento e todos os seus desdobramentos, a fim de garantir total conforto à família e a precisa elucidação do caso', diz a nota, que lamenta a morte da paciente.>

O marido da vítima foi avisado que a paciente teve uma parada cardíaca depois da cirurgia por volta das 5 horas da manhã desta terça-feira (18). Ela foi internada às 9 horas do dia anterior para realizar os três procedimentos de vez. As cirurgias de abdominoplastia, prótese de mama e retirada de gordura das pernas eram um sonho da paciente. >

"Só o marido dela sabia que ela faria as três cirurgias de vez. Ela não quis contar porque sabia que o resto da família não iria aprovar", contou a irmã da vítima. O episódio ocorreu na Clinday, em Ondina. A Polícia Civil chegou por volta das 10 horas da manhã para fazer a retirada do corpo, quando familiares aguardavam a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT). >

Em conversa com familiares após a morte, o médico responsável pelas cirurgias disse que Verusca Rendall havia realizado todos os exames pré-operatórios necessários para ser submetida aos procedimentos. Algumas horas após as cirurgias, quando já estava no quarto, ela teria passado mal e foi medicada. >

Pouco tempo depois, sofreu uma parada cardíaca e não resistiu, mesmo após a tentativa de reanimação. Exames periciais poderão definir qual foi a causa da morte. A mulher deixa uma filha de 16 anos, que mora fora do Brasil.>

A vítima não tinha problemas de saúde, segundo a família. Não foi o primeiro procedimento estético que ela realizou, mas, segundo parentes, os anteriores não haviam sido tão invasivos. >

A Clinday foi procurada para comentar a morte da paciente após as cirurgias, mas não se manifestou até esta publicação. A matéria será atualizada assim que houver posicionamento.>

A clínica, que fica localizada na avenida Milton Santos, foi fechada para visitantes e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. Apenas familiares e pessoas autorizadas tiveram acesso ao local. >

O caso será investigado pela 7ª Delegacia Territorial de Rio Vermelho, segundo a Polícia Civil.>

Leia nota da clínica na íntegra:

A CLINDAY vem a público manifestar seu profundo pesar pelo falecimento de paciente atendida em sua unidade na manhã de hoje, dia 18/02/2025.>

Com mais de 20 anos de atuação e mais de 10 mil procedimentos realizados, a CLINDAY sempre ofereceu aos seus pacientes estrutura moderna, seguindo os mais rigorosos protocolos de qualidade, e continuo compromisso com a segurança e qualidade no atendimento, visando assegurar que todos os processos sejam constantemente revisados para manter o mais alto padrão assistencial.>

A CLINDAY também esclarece, em contraponto ao que vem sendo noticiado em alguns meios de comunicação, que possuía na unidade profissional médico e equipe de plantão, os quais, na manha de hoje, já prestaram todas as informações à autoridade policial.>

No momento, estamos colaborando integralmente com as autoridades para esclarecer os fatos com total transparência e que acompanhará de perto o acontecimento e todos os seus desdobramentos, a fim de garantir total conforto à família e a precisa elucidação do caso.>

Nos solidarizamos com a família, oferecendo toda nossa atenção e respeito, reafirmando nossa dedicação à ética, à medicina segura e a deferência a todos que confiam em nossa instituição.>