BALANÇO

Três pessoas ficam feridas em acidentes de trânsito no segundo dia de Carnaval

Número é 72% menor em comparação com o mesmo dia da festa no ano anterior

Monique Lobo

Publicado em 1 de março de 2025 às 16:23

Folia no Circuito Osmar na sexta-feira (28) Crédito: Alfredo Filho / Secom PMS

A quantidade de acidentes de trânsito com vítimas na sexta-feira (28) diminuiu 72% em comparação com o mesmo dia da festa no ano anterior. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) registrou três acidentes com vítimas na sexta, com três pessoas feridas. No segundo dia de festa de 2024, foram 11 pessoas feridas em acidentes. >

O superintendente de Trânsito, Decio Martins, comentou as ações adotadas pelo órgão municipal durante o Carnaval. "Como nos anos anteriores, estamos com uma operação muito bem estruturada. Este ano, trouxemos inovações, como a implementação do ponto de embarque e desembarque para motos na Praça Brasil”, disse.>

“Essa estratégia está sendo um sucesso, pois favorece a fluidez do trânsito, principalmente na Avenida Centenário, via onde registramos intenso fluxo de veículos e motos. Aliado a isso, nossos agentes estão posicionados em pontos estratégicos para agir com a maior agilidade diante de qualquer intercorrência. Essas ações planejadas afetam de maneira positiva na segurança viária, com a redução de ocorrências de sinistros", completou Decio.>

Já a circulação pelos portais de controle de acesso às zonas de restrição cresceu 77%. Os equipamentos eletrônicos da Transalvador registraram quase 70 mil passagens pelos portais, contra cerca de 40 mil no mesmo período do ano passado.>

Transporte >

Com operação 24h, o BRT transportou nos dois primeiros dias de Carnaval, através das linhas B4 e B5, 62% a mais de passageiros em relação ao mesmo período do ano anterior. Foram quase 128 mil usuários do sistema durante a folia este ano, contra cerca de 78,6 mil no mesmo intervalo em 2024.>

Só na sexta-feira (28), a quantidade de passageiros cresceu 51%. Foram mais de 51 mil usuários, contra 34 mil no ano passado. O total de viagens do BRT no segundo dia de festa aumentou 40% - foram 1.261, diante de 895 em 2024.>

Já todo o sistema de transporte da cidade registrou mais de 360 mil passageiros na sexta. A linha gratuita Lapa - Calabar transportou mais de 81 mil pessoas e realizou 2.020 viagens. Foram registrados cinco atos de vandalismo em ônibus.>

O Elevador Lacerda, reaberto esta semana após requalificação, foi utilizado por quase 20 mil passageiros, o que representa uma alta de 68% em relação à sexta de Carnaval do ano passado. Mais de 5 mil passageiros usaram o Plano Inclinado Liberdade-Calçada.>

Turismo >

A ocupação hoteleira continua em alta, aproximando-se da capacidade máxima da rede. Segundo o Observatório de Turismo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), a ocupação hoteleira atingiu 90,5% na sexta-feira, equivalente a uma variação positiva de 6,5% em relação ao mesmo dia da festa em 2024. Em comparação com a quinta (27), a ocupação hoteleira subiu 7,1%.>

A chegada dos visitantes permanece intensa no aeroporto e na rodoviária de Salvador. Foram 11.527 passageiros desembarcados em 88 voos e outros 19.062 que chegaram em 344 ônibus.>

De acordo com pesquisa realizada pela Ouvidoria, 38,5% dos visitantes chegaram à capital baiana de avião, 24,8% de ônibus, 19,2% de carro, enquanto 27,5% utilizaram outro meio.>

Saúde >

Os atendimentos de saúde caíram 20% nesta sexta-feira, em relação ao mesmo período em 2024. Houve queda em todos os tipos de atendimento, com exceção dos relacionados à enfermagem, como curativo, aferição da pressão arterial, glicemia e temperatura corporal, que continuam na média entre os dois anos.>

Os módulos de saúde instalados nos circuitos garantiram 96% de resolutividade na sexta. Do total de 1.026 atendimentos, apenas 45 pacientes (4%) precisaram ser transferidos para UPAs ou hospitais para uma avaliação especializada.>

Os quadros clínicos seguem liderando o número de atendimentos, com 797 ocorrências; seguidos por 91 casos de bucomaxilofacial; 35 de enfermagem e 14 cirúrgicos.>

O Circuito Dodô (Barra/Ondina) lidera o número de ocorrências, com 724 atendimentos (71%), seguido por Osmar (Centro) com 223 casos (22%), Batatinha (Pelourinho) com 60 (6%) e o Carnaval nos bairros com 19 (2%).>

Segurança >

A Guarda Civil Municipal (GCM) registrou somente duas ocorrências no segundo dia de festa, número igual à sexta-feira de Carnaval do ano passado. Um homem com uma faca e produtos proibidos para comercialização tentou impedir a apreensão dos materiais pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) no Campo Grande. Uma guarnição da GCM acompanhava a operação e auxiliou na apreensão dos itens.>

Já na região do Barra Center, uma equipe da Guarda atuou para conter uma briga generalizada. Um dos envolvidos resistiu à abordagem e tentou tomar a arma dos agentes. Contido, ele foi levado para o posto médico e, em seguida, encaminhado para o módulo policial para a formalização do boletim de ocorrência e demais medidas cabíveis.>

Infância e juventude - Foram acolhidos 477 filhos de ambulantes cadastrados que trabalham na festa, a maioria (141) na faixa etária de 0 a 3 anos. As escolas Casa da Amizade, Santa Terezinha e Oswaldo Cruz, localizadas na região do circuito Dodô, totalizaram 272 crianças e adolescentes acolhidos.>

Não foram registrados na sexta casos de violência contra a mulher nas unidades da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ).>

Tecnologia >

A Companhia de Governança Eletrônica de Salvador (Cogel) registrou 10.161 interações com o WhatsApp oficial da Prefeitura de Salvador, sendo o De Olho no Trio, que aponta a localização em tempo real das atrações nos circuitos, o serviço mais procurado, com 9.951 interações. O Onde É Meu Camarote, que mostra onde ficam os camarotes da folia, ficou em segundo lugar, com 99 interações.>

Também foram registradas 180.717 aparelhos conectados ao Conecta Salvador, rede de internet de alta velocidade sem fio da Prefeitura. O tráfego de dados utilizados por esses aparelhos foi de 1,77 TB na sexta-feira.>