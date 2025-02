TRAGÉDIA

Acidente deixa três mortos e quatro feridos na Ilha de Itaparica

Helicóptero do Corpo de Bombeiros resgatou uma das vítimas

Wendel de Novais

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 17:58

Acidente grave envolveu dois veículos Crédito: Reprodução

Um acidente grave foi registrado na tarde desta sexta-feira (28) na localidade Cacha Pregos, em Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. Dois carros saíram da pista e capotaram, deixando três pessoas mortas e quatro feridas. As vítimas fatais não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para identificação e demais procedimentos legais, mas a causa do acidente ainda é desconhecida. >

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um homem que estava entre as vítimas e ficou preso nas ferragens foi resgatado pelo helicóptero do Grupamento de Operações Aéreas (GOA). Após desencarceramento feito por uma equipe dos Bombeiros e estabilização, a vítima foi levada para o Hospital do Subúrbio pela aeronave.As outras três pessoas feridas foram levadas para unidade de saúde por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).>