TRAGÉDIA

Acidente com caminhão deixa quatro mortos na BR-242; via foi interditada por sete horas

Caso foi registrado no trecho do município de Ibitiara

Um acidente grave foi registrado nesta quinta-feira (27), na BR-242, no trecho da cidade de Ibitiara. Na ocorrência, um caminhão e uma carreta se chocaram de frente, deixando quatro homens, que estavam nos dois veículos, mortos. O caso foi registrado por volta das 10h e registrado por motoristas que estavam no local.

Procurada, a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia, que está situada na delegacia do órgão na cidade de Seabra, confirmou o acidente, que provocou uma interdição total da BR-242. Ao todo, segundo a PRF, foram sete horas de com o trânsito parado por conta do acidente.