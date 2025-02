NOVO RECURSO

Pix por aproximação começa a valer nesta sexta-feira (28); veja como usar

Banco Central vai lançar ferramenta para facilitar o uso do pix

Wendel de Novais

Publicado em 27 de fevereiro de 2025 às 17:16

Pix Crédito: Shutterstock

Quem for comprar uma água, uma cerveja ou uma comida no Carnaval vai ter a vida facilitada a partir desta sexta-feira (28) com mais uma ferramenta de pagamento. Isso porque começa a valer o pix por aproximação, recurso que vai ser lançado pelo Banco Central (BC) no Brasil. >

A partir do lançamento da ferramenta, será possível fazer transações via pix ao encostar o celular em maquininhas, como já ocorre com cartões de crédito e débito através das carteiras digitais, sem precisar abrir o app do banco. >

Para usar o recurso, é preciso baixar e instalar o aplicativo da carteira digital como Apple Pay, Samsung Pay e Carteira do Google, caso já não tenha o aplicativo. Depois é só abrir o app da carteira digital e adicionar um cartão de pagamento do banco da sua escolha e, por fim, habilitar o recurso de pagamento com Pix por aproximação e salvar. >

Ao ativar esse recurso, o cliente não precisará mais sair do ambiente de compras on-line, em e-commerces, para realizar o pagamento. Ele poderá vincular a conta previamente na loja virtual desejada e efetuar o pagamento diretamente nesse ambiente, sem a necessidade de outro aplicativo ou de ser redirecionado para outra aba do navegador. >