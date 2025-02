SEGURANÇA

Motociclistas são multados e motos são retidas em ação contra transporte clandestino no Carnaval de Salvador

Operação é promovida pela Secretaria Municipal de Mobilidade

Uma operação da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) em parceria com a Guarda Civil Municipal (GCM) fiscaliza o transporte de foliões nas imediações do Carnaval de Salvador nesta quinta-feira (27). A ação ocorre entre a Avenida Centenário e a Estação da Lapa, onde há o maior fluxo de trânsito para a festa. >

Até o momento, 25 motociclistas que estavam realizando o transporte de maneira clandestina foram autuados por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB).Os condutores foram penalizados por diversas irregularidades, com multas que variam de R$293,41 a R$880,41. >

Além das autuações, 15 motos foram retidas e encaminhadas ao pátio da Semob como parte das ações de combate ao transporte clandestino na cidade nos dias de festa. Por isso, ao longo do Carnaval, os agentes de trânsito e transporte vão seguir atuando em todos os circuitos para garantir que o deslocamento dos foliões de seja feito de forma segura. >

O secretário da Semob, Pablo Souza, afirmou que a população pode buscar pontos regulamentados com serviços vistoriados pela Prefeitura. "Temos vários pontos de táxi, mototáxi, além das linhas especiais que ajudam no deslocamento dos foliões. É importante procurar opções que tragam segurança para quem quer curtir a festa com tranquilidade", indicou Souza. >