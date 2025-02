CARNAVAL 2025

Veja quais são as zonas ‘proibidas’ para o trânsito durante o carnaval de Salvador

Cidade terá acesso limitado em pelo menos cinco zonas, divididas em 12 regiões

O Carnaval de Salvador 2025 deve levar cerca de dois milhões de pessoas para as ruas da capital baiana. Para possibilitar o trânsito de pessoas e trios nos principais circuitos e suas imediações, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) limitou o acesso em pelo menos cinco zonas, divididas em 12 regiões pela cidade. >

O CORREIO* reuniu informações das principais alterações no trânsito de Salvador para o período que se inicia nesta quinta-feira (27) e se estende até a próxima quarta-feira (5). >

Portais de controle de acesso

Nos arredores dos circuitos, foram criados 15 portais de acesso. A ativação dos portais será feita todos os dias, das 13h às 5h do dia seguinte. Dentro dos locais delimitados pelos portais, são será permitido o trânsito de veículos durante o período em que estiverem ativos. A exceção é para moradores credenciados, que possuem um adesivo fornecido pela Transalvador para utilizar no pára-brisas ou outro lugar visível do carro. >