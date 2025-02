ESQUEMA DE SEGURANÇA

Líderes de facção são transferidos de presídio de Salvador durante o Carnaval

Homens ficarão custodiados no interior da Bahia

Quatro líderes de organizações criminosas foram transferidos da Penitenciária Lemos Brito, localizada no Complexo Penitenciário da Mata Escura (CPM), em Salvador, para o Conjunto Penal de Serrinha, no interior da Bahia, na quarta-feira (26). >

O objetivo das transferências dos custodiados é impedir qualquer possibilide de comunicação ou articulação dos custodiados com a criminalidade, que possa impactar na segurança pública, e consequentemente nos circuitos do Carnaval 2025. >

Os apenados respondem por crimes contra a vida e organização criminosa além de extorsões. Os autores extorquiam as vítimas por meio de ameaças, as obrigando a fazer transferências de valores via Pix.>