SALVADOR

Ferry-boat tem fila com mais de 3h de espera no 1° dia de Carnaval

Fluxo perto da rodoviária também está lento

O Ferry-boat de Salvador tem fila intensa, com mais de 3h de espera, nesta quinta-feira (27), no 1° dia de Carnaval. O entorno da rodoviária na capital baiana também apresenta fluxo intenso, sobretudo na altura da Avenida Antônio Carlos Magalhães. >

Já no Ferry-boat de Itaparica há pouca fila. A espera para embarque de veículos gira em torno de 60 a 90 minutos. Seis embarcações operam. São elas: Dorival Caymmi, Ivete Sangalo, Pinheiro, Maria Bethania, Rio Paraguaçu e Zumbi dos Palmares. >

A operação especial de Carnaval 2025 ocorre entre os dias 24 de fevereiro e 10 de março, com saída dos ferries nos horários regulares, de hora em hora, e com viagens extras conforme a demanda. >

Durante a operação especial, a empresa estima um fluxo de 280 mil pessoas e 41 mil veículos, um crescimento de 5% no comparativo com o mesmo período do ano passado.>