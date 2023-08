Três pessoas são presas por receptação em Nova Brasília de Valéria

Três pessoas foram presas por receptação em Nova Brasília de Valéria, no final da tarde dessa terça-feira (15). Segundo informações da Polícia Militar, um carro que havia sido roubado foi recuperado na ação.



Equipes do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos (BPFRV) faziam rondas no bairro quando foram informados sobre homens em atitude suspeita no estacionamento de um supermercado próximo.



Ao chegarem ao local, os policiais abordaram dois suspeitos, e segundo a PM, com eles foi encontrada uma porção de maconha. Os policiais também constataram que a placa do carro não era condizente com a inscrição do chassi.