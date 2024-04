FOLIA NO XADREZ

Três procurados pela polícia são presos enquanto curtiam Micareta de Feira

A Polícia Civil contabilizou reduções de 75% no índice de roubos e de 66,7% no número de furtos

O homem sentenciado a 16 anos de prisão foi preso pelos policiais do Denarc no final do circuito da festa. Ele confessou o crime, ocorrido no bairro da Queimadinha, em 2023. O crime teria ocorrido após um desentendimento relacionado ao dinheiro da venda de gados.