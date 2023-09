Três suspeitos da morte de Mãe Bernadete são presos

Três homens foram presos por suspeita de envolvimento no assassinato da líder quilombola Mãe Bernadete. Em entrevista concedida nesta segunda-feira (4), o secretário de Segurança Pública Marcelo Werner informou que ainda não se tem certeza sobre as motivações para o crime.



Os presos teriam ligação direta com o caso: um foi capturado com o celular da vítima; outro foi encontrado com armas similares as usadas no crime; e o terceiro seria um dos executores. Os nomes não foram divulgados.