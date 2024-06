REGIÃO METROPOLITANA

Três suspeitos de tráfico são presos pela PM em Madre de Deus

Os militares faziam rondas no município quando receberam a denúncia de que haviam homens traficando em uma área de mangue na localidade de Quitéria Velha. No local, a guarnição flagrou os três indivíduos em posse de 82 porções de maconha, 86 pedras de crack, 27 pinos com K9 e outros 21 pinos com cocaína.