VIOLÊNCIA

Três suspeitos são mortos pela PM durante troca de tiros em Praia do Forte

Trio teria ligação com facção; ação acontece dias após morte de policial no mesmo local

Três suspeitos de tráfico de drogas foram mortos pela Polícia MIlitar na noite deste sábado (31), na localidade de Malhadas, Praia do Forte, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Três armas de fogo, maconha e cocaína foram apreendidas na ação policial.

Segundo a PM, equipes do Batalhão da Patrulhamento Tático Móvel (BPatamo) faziam um patrulhamento intensificado na região quando notaram um grupo armado. Ao perceber a aproximação dos policiais, os suspeitos começaram a atirar, dando inicio a um tiroteio.

Ao fim do tiroteio, os PMs encontraram três suspeitos feridos. Eles foram socorridos para um hospital da região, segundo a PM, mas morreram. Os mortos eram uma mulher e dois homens, que não tiveram a identidade informada. Há suspeita de que eles faziam parte de uma facção criminosa que atua no local.

Malhadas foi palco de um tiroteio que deixou um policial militar e dois suspeitos mortos na última semana. Desde então, o policiamento foi intensificado no local. A PM não informou se a ação de ontem tem relação com a morte do policial Ramon Figueiredo, que era da BPatamo.