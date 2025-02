CRIME ORGANIZADO

Treze pessoas são presas na Bahia e Pernambuco por furto de celulares em orla

Mais de 650 boletins de ocorrência foram registrados contra os investigados

A Delegacia de Turismo da Polícia Civil de Sergipe identificou que a maioria dos criminosos era da Bahia, com atuação em bairros como Massaranduba, Uruguai, Fazenda Coutos, Sussuarana e Valéria. Ainda há suspeitos em Recife (PE). O grupo operava de forma estruturada, contando com especialistas em furto, desbloqueio de dispositivos e movimentação financeira ilegal.>

Segundo a investigação, eles furtavam celulares em eventos e enviavam mensagens ameaçadoras para obter as senhas das vítimas. Com os aparelhos desbloqueados, acessavam redes sociais, contatos e contas bancárias, realizando compras fraudulentas e transferências antes de revender os dispositivos no mercado ilegal.>

A operação foi fruto de um trabalho integrado entre as forças policiais, com a Polícia Civil da Bahia mapeando os alvos e as localidades onde os suspeitos atuavam. Como resultado, foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão e 13 de prisão preventiva, simultaneamente em Sergipe, Bahia e Pernambuco. Durante as buscas, foram apreendidos sete celulares e um iPad.>