DECISÃO

TRF1 impõe multa diária de R$ 40 mil por descumprimento de liminar durante greve no Judiciário baiano

Servidores devem manter 60% do efetivo trabalhando, determina liminar

O desembargador federal Gustavo Soares Amorim, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), determinou na última sexta-feira (7) a aplicação de multa diária de R$ 40 mil em caso de descumprimento da liminar que exige a manutenção de, no mínimo, 60% do efetivo de servidores do Judiciário baiano durante a greve conduzida pelo Sindicato dos Servidores dos Serviços Auxiliares do Poder Judiciário do Estado da Bahia (Sintaj).>