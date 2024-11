EMPREGO

Tribunal de Justiça da Bahia nomeia mais 35 servidores aprovados em concurso

A prova deste concurso aconteceu em 23 de julho do ano passado

A desembargadora Cynthia Maria Pina Resende, presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), nomeou mais 35 servidores aprovados em concurso público. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial desta quarta-feira (6).