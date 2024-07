CRIME

Trio que faz parte de grupo criminoso é preso na RMS após assalto

Três homens foram presos em flagrante, nesta sexta-feira (19), por roubo qualificado e tráfico de drogas, em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador. Eles confessaram a policiais da 21ª Delegacia que fazem parte de uma organização criminosa.

O trio roubou um estabelecimento comercial no distrito de Caípe, zona rural da cidade, usando armas de fogo. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança. Depois de vitimas e testemunhas indicaram que os bandidos estavam agindo também na vizinha Madre de Deus.

Depois do trabalho de investigação, os policiais chegaram até o trio. Com eles, foram apreendidos tablete de maconha, pedras de crack e trouxinhas de maconha prontas para a venda. Os três contaram que todas as ações eram determinadas pelo grupo criminoso.