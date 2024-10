SALVADOR

Troca de tiros com a PM deixa um morto no Bairro da Paz

Um fuzil foi encontrado com ele

Um homem foi morto por policiais militares da Rondesp Atlântico, na rua Morro da felicidade, no Bairro da Paz, na manhã desta segunda-feira (28). Com o suspeito foi encontrado um fuzil, munições e drogas.

De acordo com a declaração oficial da Polícia Militar (PM), por meio de nota, os policiais realizavam policiamento na região quando foram acionados para verificar a informação de homens armados traficando drogas. Ainda de acordo com a nota, eles "foram surpreendidos por disparos de arma de fogo, sendo necessário o revide. Após cessar-fogo, uma varredura foi feita no perímetro e nas edificações que os suspeitos estavam escondidos. Na tentativa de fugir, os indivíduos atiraram novamente contra os policias".