Tudo sobre as eleições da OAB: veja quem pode participar e como consultar locais de votação

Em Salvador, o local de votação é no Shopping da Bahia

Larissa Almeida

Publicado em 19 de novembro de 2024 às 05:48

A Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Bahia (OAB-BA) vai eleger, nesta terça-feira (19), a nova presidente que vai representar a entidade no próximo triênio (2025-2027). O cargo é disputado pela atual presidente Daniela Borges, que concorre pela chapa “União Pela Advocacia”, e por Ana Patrícia Dantas Leão, que representa a chapa “Muda OAB”. Além da nova diretoria seccional, serão eleitos conselheiros seccionais e federais na Bahia, bem como representantes da diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados e diretorias de todas as subseções do estado.

As eleições vão acontecer entre 9h e 17h, em 49 locais distribuídos nas 37 subseções da OAB-BA em todo o estado. Estão aptos para votar os advogados e as advogadas que estejam com o pagamento da anuidade da entidade em situação regular. Aqueles que têm mais de 70 anos têm voto facultativo e, portanto, não são obrigados a votar.

Em Salvador, o local de votação será na Tenda do Piso L3 do Shopping da Bahia. Todos os locais de votação podem ser consultados no site. Para votar, é preciso ter em mãos a carteirinha da OAB ou um documento oficial com foto, o que inclui Carteira de Identidade (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Permissão para Dirigir (PPD), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), passaporte e certificado de reservista.

De acordo com o advogado Ademir Ismerin, presidente da Comissão Eleitoral da entidade, a votação vai acontecer de modo semelhante às eleições municipais. Isso porque, graças a uma parceria com o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), foram cedidas urnas eletrônicas para agilizar o processo eleitoral. Com isso, a previsão é de que o resultado das eleições seja divulgado até 18h desta terça-feira.

“O TRE, através do presidente doutor Abelardo da Matta, emprestou as urnas a OAB, e nós teremos a votação em todo o estado. O processo é o mesmo: o advogado eleitor vai chegar, terá seus dados conferidos e será liberado para votar. Logo após o encerramento da votação, as mesas receptoras serão transformadas em mesas apuradoras, e ali os votos serão encaminhados para a central de totalização”, detalhou Ademir Ismerin.

O advogado ou a advogada que não comparecer ao local de votação deverá justificar a ausência em até 30 dias após a eleição, entre o dia 21 de novembro até o dia 20 de dezembro deste ano. A justificativa deve ser feita através deste site, sob pena de multa correspondente a até 20% do valor da anuidade caso não seja realizada.

Confira os locais de votação em Salvador e Região Metropolitana:

1) Cidade: Salvador

Local de votação: Tenda do Piso L3 do Shopping da Bahia, Salvador-BA

2) Cidades: Camaçari, Dias D’Ávila, Itanagra, Mata de São João e Madre de Deus

Local de votação: Rua Delegado Cleyton Leão Chaves (Rua da Antiga Rodoviária), Centro, Camaçari/BA

3) Cidade: Lauro de Freitas

Local de votação: Rua Claudete Kramel, Lote 05, Centro, Lauro de Freitas/BA, CEP 42702-200 (Sede Subseção)

4) Cidades: Amélia Rodrigues, Anguera, Antônio Cardoso, Capela do Alto Alegre, Conceição da Feira, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Feira de Santana, Gavião, Ichu, Ipecaetá, Nova Fátima, Pé de Serra, Rafael Jambeiro, Riachão do Jacuípe, Santo Estêvão, Serra Preta, São Gonçalo dos Campos, Tanquinho e Terra Nova