CRIME

Turista americana tem celular furtado no Farol da Barra

Suspeito foi preso em flagrante e confessou o crime

Maysa Polcri

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 18:54

Farol da Barra é um dos pontos turísticos mais famosos de Salvador Crédito: Tiago Caldas/Arquivo CORREIO

Uma turista americana, de 29 anos, teve o celular furtado na região do Farol da Barra, em Salvador, nesta sexta-feira (9). Um suspeito, de 18 anos, foi preso em flagrante após o registro da ocorrência.

Segundo a Polícia Civil, o crime foi comunicado pela vítima na Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), unidade vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Após o registro da ocorrência, equipes de plantão iniciaram buscas para localizar o autor.

O suspeito foi localizado e abordado na Avenida Centenário. Inicialmente, ele negou a prática do crime, mas confessou o furto. Com ele, os policiais recuperaram o celular da vítima e apreenderam uma bicicleta pertencente a um sistema de mobilidade que estava sem o dispositivo de rastreamento.