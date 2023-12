Turista é assaltado por grupo durante passeio no Farol da Barra

Um turista foi assaltado e perdeu uma corrente de ouro puxada do próprio pescoço por um grupo de suspeitos no início da tarde deste sábado (9), no Farol da Barra, em Salvador.



Segundo a PM, um amigo da vítima correu na direção dos criminosos na intenção de recuperar a corrente. No entanto, o homem acabou caindo e sofrendo lesões no rosto pela queda.



Policiais militares da 11ª CIPM foram acionados na localidade conhecida como Largo do Farol da Barra e realizaram buscas, mas nenhum suspeito foi encontrado.