ATAQUE

Turista francês é esfaqueado dentro de ônibus na BR-116

O turista, identificado como Renoud Lyat Selim Adan, estava no andar de cima do ônibus quando foi atacado. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um policial rodoviário federal que estava de folga ouviu passageiros gritando e pedindo ajuda no andar superior do ônibus. O policial, então, conseguiu pedir que o motorista parasse o ônibus e ir até o andar superior para conter o agressor.