ACIDENTE GRAVE

Turista fratura medula após cair em casa alugada no Airbnb em Itacaré

"Eu tenho que depender de todo mundo, até para escovar os dentes", lamenta

Uma turista de Brasília sofreu um acidente grave em uma casa alugada pelo Airbnb em Itacaré, no sul da Bahia. Daniela Maia estava encostada no guarda-corpo de um deck quando a madeira se soltou e ela caiu de uma altura de quatro metros. >

"Eu tenho que depender de todo mundo, até para escovar os dentes, para ir ao banheiro. Eu não consigo sentir nada", conta Daniela. As informações são do g1 Distrito Federal. >

O acidente aconteceu em janeiro. Daniela mora na Austrália e estava sem visitar o Brasil por cinco anos. A viagem era uma reunião de família durante o Verão. Depois da queda, todos interromperam as férias e a vítima foi levada para uma unidade de saúde em Itacaré e depois para um hospital em Ilhéus. >

A partir disso a família contratou uma UTI aérea para transferir a paciente para Brasília. A turista não tinha plano de saúde no Brasil e os gastos já passam de R$ 200 mil. "Não é vida, é só sobreviver por enquanto, né? Eu tenho sorte de estar aqui no Brasil com o apoio de toda minha família, mas é muito complicado", diz Daniela. É preciso, pelo menos, de quatro pessoas para tirar a paciente da cama. >