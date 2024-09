ESTELIONATO

Turista italiana sofre golpe de taxista e perde R$ 7,5 mil em Salvador

Uma turista italiana, de férias em Salvador, sofreu um golpe de um motorista de táxi ao sair do aeroporto e perdeu R$7,5 mil. A vítima pegou um táxi no Aeroporto Deputado Luís Eduardo Magalhães, no último dia 27, para ir ao Santo Antônio Além do Carmo. Em vez de ser cobrado os R$ 75 do valor da corrida, o taxista cobrou R$7,5 mil na máquina de débito.