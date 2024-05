Turista do Rio de Janeiro é morta enquanto pedalava em Porto Seguro

Uma turista do Rio de Janeiro foi morta por atropelamento enquanto pedalava com o marido no município de Porto Seguro, no sul do estado. O caso foi registrado na Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) do município na manhã desta quarta-feira (15). O condutor do veículo já foi identificado e ouvido na unidade. Ele deve ser investigado por homicídio culposo.