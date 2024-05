SUL DA BAHIA

Bombeiros de Porto Seguro retiram anel de dedo de adolescente

Às 15h20 desta segunda-feira (13) bombeiros do 6° Batalhão de Bombeiros Militar (6° BBM) em Porto Seguro, no sul da Bahia, retiraram um anel que estava preso no dedo de um adolescente de 14 anos. O dedo do adolescente apresentava inchaço e uma ferida ocasionada por uma tentativa de retirada do adereço através de um parente da vítima.