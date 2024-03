ECONOMIA

Tutores podem economizar até R$ 1.900 com chegada de hospital público veterinário em Salvador

Os pets terão acesso à atendimento gratuito no Hospital Municipal Veterinário, a partir desta terça-feira

Os tutores de cães e gatos que utilizarem os serviços do Hospital Municipal Veterinário de Salvador poderão economizar até R$1900 no cuidado com os animais. Além de consulta, o hospital também fornece exames laboratoriais e de imagem, como raio-x, eletrocardiograma, ecocardiograma, ultrassonografia, hemograma e bioquímicos.