CORPO EM MOVIMENTO

Ufba abre inscrições para aulas de dança em 11 modalidades; saiba como se inscrever

Cursos tem mensalidades no valor de R$ 100; há opção gratuita

Da Redação

Publicado em 6 de agosto de 2024 às 21:54

Aula de dança da Ufba Crédito: Jean Teixeira

A Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia (Ufba) abriu, nesta terça-feira (06), inscrições para os cursos livres da instituição. A mensalidade está no valor de R$100 para todas as modalidades. As inscrições podem ser realizadas por meio de formulário eletrônico.

As aulas acontecem entre os meses de agosto, com início no dia 12, e novembro. São 11 opções de cursos, sendo elas: Dança para Todos, Dança Contemporânea, Dança Moderna, Mexendo Pelve, Zumba, Pagode Baiano, Balé para Criança, Balé para Iniciante, Dança Afro-brasileira, Preparação Corporal e Vida Mais Flex.

O curso tem mensalidade de R$ 100, mas há opções de pacotes promocionais. No pagamento bimestral, o valor ficam em R$ 180; já o trimestral em R$ 260. Há, ainda, a possibilidade de fazer o pagamento de apenas uma aula, por R$ 40.

A modalidade "Dança para Todos", no entanto, possui participação gratuita. Os alunos experimentarão uma articulação da dança com as ferramentas da Psicologia Analítica Junguiana. A proposta é aberta a todas as faixas etárias que tenham curiosidade e desejo de aprofundar o autoconhecimento.

Após realizada inscrição e efetuado o pagamento, o interessado já pode se dirigir à Escola de Dança da Ufba, no campus Ondina, no dia e horário do curso escolhido.

Veja os horários

Dança para Todos (gratuito) - Terça e Quinta - Das 9h às 11h - Prof.ª Tânia Bispo.

Dança Contemporânea - Sábado - Das 13h às 15h - Prof. Jonatas de Matos.

Dança Contemporânea - Quarta e Sexta - Das 14h às 15h - Prof. Keven Almeida.

Dança Moderna - Sábado - Das 9h30 às 11h30 - Prof. Igor Vogada.

Mexendo Pelve - Quartas-feiras - Das 16h às 18h - Brisa Òkun.

Zumba - Sábado - Das 9h30 às 11h30 - Prof. Loiziano Oliveira.

Zumba - Quinta-feira - Das 18h30 às 20h30 - Prof.ª Raquel Souza.

Pagode Baiano - Segunda - Das 14h às 16h - Prof.ª Amanda Alves.

Swing Baiano - Quarta e Sexta - Das 15h às 16h - Prof.ª . Malu Andrade.

Balé para Criança - Segunda e Sexta - Das 14h às 15h - Prof.ª Alice Valois Coutinho.

Balé para Iniciante - Segunda e Quarta - Das 18h30 às 19h30 Prof. Eberth Vinícius.

Dança Afro-brasileira - Quarta e Sexta - Das 18h30 às 19h30 - Prof. Ton Eplars.

Conversas para Dançar - Sábado - Das 9h30 às 11h30 - Monalisa Azevedo.