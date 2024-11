CONFIRA LISTA

Ufba cai posição, mas se mantém entre as 30 melhores universidades da América Latina

Federal da Bahia ocupa 29° lugar no ranking

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) está entre as 30 melhores instituições de ensino superior da América Latina. A classificação faz parte de um ranking da consultoria britânica Times Higher Education, uma das mais conceituadas do mundo. A Ufba ocupa a 29° posição.

O lugar representa uma queda de três posições, visto que, em 2023, a baiana conquistou o 26° lugar. Outras universidades do Nordeste estão à frente da Ufba. São elas: Universidade Federal do Ceará (UFC), na 19º colocação, e Universidade Federal de Pernambuco, em 21°.

Quem lidera o ranking das melhores no continente é a Universidade de São Paulo (USP), que voltou ao topo da lista após cinco anos. A Pontifícia Universidade Católica do Chile perdeu a posição, defendida desde 2019, e agora ocupa o quarto lugar. Ao todo, o Brasil tem sete entre as dez melhores universidades da América Latina este ano.