JARDIM SANTO INÁCIO

Ufba emite nota de pesar por morte de estudante executado a tiros

Jovem cursava Desenho e Plástica na Escola Belas Artes e também trabalhava com barbeiro

Monique Lobo

Publicado em 20 de abril de 2025 às 12:19

Barbeiro morto em ataque a tiros era estudante da Ufba Crédito: Divulgação

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) divulgou, neste domingo (20), uma nota de pesar pela morte do estudante da instituição Thauan Lima Santos, executado a tiros na última sexta-feira (18), em Jardim Santo Inácio, na capital baiana. >

Thauan, que cursava Desenho e Plástica na Escola Belas Artes e também era barbeiro, foi assassinado em um bar, na Rua Paraíso, por volta das 17h30, após cinco homens em um carro branco chegarem atirando. De acordo com testemunhas, após o jovem cair atingido, os homens ainda atiraram nele outras vezes. O estudante morreu no local. >

"A UFBA se solidariza com os familiares, amigos e colegas de Thauan, ao tempo em que reafirma a exortação às autoridades para o enfrentamento à violência que aflige a sociedade, combate alicerçado no respeito aos direitos humanos, fundamental para o restabelecimento do império da lei em todo o território nacional", informou a universidade.>

Relembre o caso>

Thauan foi encontrar alguns amigos em um bar da Rua Paraíso, após os colegas participarem de um tradicional "baba de saia". Pouco tempo depois, os bandidos chegaram em um carro atirando. Segundo testemunhas que estavam no local, e preferiram não se identificar, no carro de cor branca estavam cinco homens. O estudante foi atingido várias vezes pelos criminosos.>

Vizinhos revelaram que o jovem tinha uma barbearia no bairro e atendia as pessoas gratuitamente. "Tudo que ele mais temia, aconteceu: morreu por ser preto, por ter traços com quem se envolve", declarou uma tia da vítima, que também não se identificou, à TV Bahia. >

Confira a nota de pesar na íntegra:>

"A Universidade Federal da Bahia, enlutada, lamenta profundamente a morte do estudante Thauan Lima Santos, 24 anos, assassinado na última sexta-feira (18 de abril), em circunstâncias que exigem total apuração.>

Thauan Lima Santos era estudante de graduação da UFBA, matriculado no curso de Desenho e Plástica da Escola Belas Artes. Era também barbeiro, trabalhando em sua barbearia no bairro Jardim Santo Inácio, onde residia. Notícias da imprensa dão conta do tiroteio fortuito que atingiu Thauan em uma praça do bairro, num fim de tarde de feriado.>