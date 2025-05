NOVO LABORATÓRIO

Ufba se une a empresa chinesa para desenvolver tecnologias para a ponte Salvador-Itaparica

A parceria terá como foco áreas de ponta como pontes marítimas, transporte inteligente e construção verde

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) e a empresa de engenharia e construção civil chinesa, a China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), assinaram um acordo de cooperação no projeto da ponte Salvador/Itaparica. O acordo prevê o desenvolvimento de tecnologias avançadas, a exemplo de projeto digital, construção modular e construção assistida por robôs, para o projeto. A cooperação científica e tecnológica terá como foco áreas de ponta como pontes marítimas, transporte inteligente e construção verde. Busca-se, assim, soluções inovadoras para o desenvolvimento de infraestruturas de transporte em nível global. >

Da parceria, nasce o "Laboratório Conjunto CCECC-UFBA para Construção Inteligente e Operação e Manutenção Inteligentes de Infraestruturas Modernas de Transporte" (doravante denominado "Laboratório Conjunto"). A parceria que dá origem ao Laboratório ainda tem o objetivo de ampliar a articulação entre a iniciativa "Cinturão е Rota" da China - também conhecida como Nova Rota da Seda, é uma grande estratégia de cooperação internacional chinesa - e a Estratégia Nacional de Inovação do Brasil.>

A cooperação terá validade de sete anos, em acordo com o cronograma de construção da Ponte de Salvador, com possibilidade de renovação. Entre as áreas de cooperação, destacam-se: desenvolvimento de tecnologias de construção inteligente, sistemas inteligentes de operação e manutenção, engenharia geotécnica e marinha, tecnologias verdes e de baixo carbono.>