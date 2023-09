UFBA sedia Workshop de Tecnologias de Redes do PoP-BA 2023

A edição 2023 do Workshop de Tecnologias de Redes do PoP-BA, evento organizado pelo Ponto de Presença da Rede Nacional de Pesquisa na Bahia (PoP-BA/RNP), será realizada na Universidade Federal da Bahia (Ufba), nos dias 18 e 19/09, no auditório do Instituto de Matemática e Estatística, no bairro de Ondina.



Especialistas do setor participam do encontro, com o objetivo de compartilhar conhecimento, experiências e melhores práticas na área de tecnologias de redes e soluções técnicas nos segmentos de gerenciamento, monitoramento, operação e segurança de infraestrutura de redes avançadas, com oportunidades de capacitação técnica e discussão, além de divulgar os processos de gestão do PoP-BA/RNP.