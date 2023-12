UFSB lança processo seletivo com cerca de 800 vagas

UFSB. Crédito: Divulgação

A Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) lançou um novo processo seletivo para ingresso na educação superior pública. As inscrições estarão abertas no período entre 04 e 18 de janeiro de 2024 e somente poderão ser feitas pelo formulário online (disponível somente no período de inscrições).



Ao todo, serão 786 vagas: 761 vagas residuais distribuídas nos três campi da instituição (Ilhéus, Porto Seguro e Teixeira de Freitas) e na Rede Anísio Teixeira de Colégios Universitários (Coaraci, Ibicaraí, Ilhéus, Itabuna, Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália, Eunápolis, Teixeira de Freitas, Itamaraju e Posto da Mata), além de 25 vagas para o curso Superior de Tecnologia em Produção de Cacau e Chocolate, no Campus Jorge Amado, em Ilhéus.

As vagas para o CST em Produção de Cacau e Chocolate estão destinadas a estudantes do Curso Técnico de Nível Médio em Agroindústria: Produção de Cacau, Chocolate e Derivados, ofertado por meio do Programa Itinerário Contínuo, no Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) Nelson Schaun, e estão ofertadas em duas modalidades: ampla concorrência e ações afirmativas para estudantes de escolas públicas.

A previsão de início de aulas dos selecionados é dia 4 de março de 2024, segundo o Calendário Acadêmico atual.

As grandes novidades são as categorias de participação. Uma delas permite o aproveitamento das notas mais altas do candidato nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos últimos dez anos. O edital também prevê categorias de ingresso que dispensam participação no Enem. Uma delas é a categoria de ingresso para quem concluiu o Ensino Médio, em que as notas dos três anos de estudo servem para fins de classificação. A terceira categoria prevista é a de concluinte do ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos), em que as notas obtidas e a nota da redação formam a nota de classificação.

A classificação dos candidatos na categoria “Enem” será feita utilizando-se a média aritmética simples das quatro notas das áreas de conhecimento do exame mais a nota obtida na redação. Caso a/o candidata/o tenha participado de mais de uma edição do ENEM entre os anos de 2014 a 2023, utilizar-se-á aquela de maior nota final e em que a/o candidata/o tenha obtido nota superior a zero na redação.

Após a classificação dos candidatos que realizaram Enem no período informado, caso ainda restem vagas disponíveis, candidatas/os que já tenham concluído o Ensino Médio e não tenham realizado o exame do ENEM poderão concorrer às vagas residuais deste processo seletivo, desde que tenham se inscrito na categoria “Egresso do Ensino Médio” ou “ENCCEJA”.

Como se inscrever

A inscrição deverá ser feita pelo formulário online entre os dias 04 e 18 de janeiro de 2024. Cada pessoa inscrita terá de optar por uma única categoria de inscrição, um único local de oferta e uma única modalidade de concorrência, ficando vinculada a essas escolhas durante todo o processo seletivo.

Poderão se inscrever neste processo seletivo candidatas/os nas seguintes categorias:

I – ENEM – A/O candidata/o que desejar concorrer a este processo seletivo utilizando as notas do Exame Nacional do Ensino Médio dos últimos dez anos.

II – Egresso do Ensino Médio – A/O candidata/o que desejar concorrer a este processo seletivo nas vagas residuais que ocorram após a classificação, em cada modalidade de concorrência, das/os candidatas/os utilizando o ENEM.

III – ENCCEJA – A/O candidata/o que desejar concorrer a este processo seletivo nas vagas residuais que ocorram após a classificação, em cada modalidade de concorrência, das/os candidatas/os utilizando o ENEM e que tenha concluído o Ensino Médio através do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).

Cronograma

Inscrições - 04 a 18/jan

Convocação para envio online de documentação de matrícula - 23/jan

Período para envio da documentação de matrícula - 25/jan a 30/jan

Convocação para comparecimento em procedimento presencial de verificação de autodeclaração étnico-racial - 31/jan

Período para realização de procedimento de verificação de autodedeclaração étnico-racial - 02/fev a 06/fev

Publicação da relação de candidatos homologados - 09/fev

Recebimento de recursos contra resultado da homologação - 10 a 15/fev

Resultados dos recursos - 22/fev

Publicação da relação de candidatos do cadastro reserva com matrícula homologada - 23/fev