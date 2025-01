CASO JOÃO REBELLO

Último envolvido na morte de ex-ator da Globo em Trancoso é preso no Espírito Santo

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara Criminal de Porto Seguro

Tharsila Prates

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 19:04

João Rebello Crédito: Reprodução

O último suspeito de envolvimento no assassinato do ex-ator mirim João Rebello foi preso pela Polícia Civil do Espírito Santo, nesta quinta-feira (30). O crime ocorreu em 24 de outubro de 2024, em Trancoso, distrito de Porto Seguro, no extremo sul baiano, e, de acordo com as investigações, foi motivado por um erro de identificação da vítima. >

O homem, de 22 anos, estava foragido e foi capturado no bairro Jabaeté, em Vila Velha (ES), após uma denúncia anônima. No momento da abordagem, o suspeito portava uma pistola calibre 9mm, três carregadores e 47 munições, sendo preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.>

A polícia havia identificado três suspeitos de envolvimento na execução do artista: Wallace Santos Oliveira, conhecido como "WL", se entregou e está preso. O segundo, Anderson Nascimento Sena, o "Danda", foi morto em 20 de dezembro passado em confronto com a polícia. O terceiro suspeito, Felipe Souza Bruno, conhecido como "Zingue", seguia foragido. Na divulgação desta quinta (30), o nome do suspeito preso não foi divulgado.>

A ação foi realizada em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Porto Seguro (BA) e faz parte do inquérito conduzido pela Delegacia Territorial de Trancoso, vinculada à 23ª Coorpin (Coordenadoria Regional de Polícia). O suspeito realizou os exames legais e permanece à disposição da Justiça.>