MANIFESTAÇÃO

Barra recebe caminhada para incentivar doação de órgãos

Concentração será no Farol, a partir das 8h

Uma caminhada será realizada na Barra, neste domingo (29), para encerramento da campanha Setembro Verde, uma iniciativa da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) para incentivar a doação de órgãos. O evento acontece a partir das 8h, com concentração no Farol da Barra.