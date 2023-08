Uneb abre inscrições para mais de 1,3 mil vagas de graduação

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) vai abrir inscrições, entre as próximas quarta (16) e sexta-feira (18) para 1.317 vagas de graduação. O processo seletivo especial, que usa o histórico escolar ou as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), vale já para ingressar já no semestre letivo 2023.2.



As vagas estão nas modalidades presencial e EaD e são destinadas a qualquer pessoa que tenha concluído o Ensino Médio ou um curso equivalente. As inscrições só podem ser feitas pelo site inscricao.uneb.br/processoespecial2023. Os candidatos deverão enviar as documentações exigidas no edital de seleção.