Uneb vai abrir Restaurante Universitário em Salvador

RU da Uneb. Crédito: Divulgação

Os alunos que estudam no Campus I da Uneb vão poder começar a comer no Restaurante Universitário (RU) da instituição a partir da próxima segunda-feira (14).



Para certificação da qualidade do serviço, a Reitoria e a Comissão do Projeto do RU realizaram almoço teste nesta quarta-feira (9). Foram simuladas as ações de atendimento ao público na oferta de 50 refeições, mas no dia a dia, 700 estudantes vão poder ter três refeições gratuitas na universidade.

Os valores variam:

- Alunos da Graduação: R$ 1,00 (café da manhã), R$ 2,50 (almoço) e R$ 1,50 (jantar).

– Comunidade interna (alunos de Pós-Graduação e Extensão, docentes, servidores técnicos e profissionais terceirizados): R$ 4,00 (café da manhã), R$ 9,00 (almoço) e R$ 6,00 (jantar).

O restaurante terá capacidade de ofertar aproximadamente três mil refeições diárias, divididas pelos três turnos, para a comunidade acadêmica.

A atividade contou com a participação da reitora, Adriana Marmori, da vice-reitora, Dayse Lago, do pró-reitor de Assistência Estudantil (Praes), Jean Santos, da diretora do restaurante, Telma Maia, e de representações da Administração Central, estudantis, de servidores técnicos e docentes.