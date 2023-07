Unex/Uneb abre matrícula para cursos de idiomas a preços populares

A Associação dos Ex-Alunos da Uneb - Unex, em parceria com a Uneb, está com matrículas abertas até 4 de agosto para os cursos de inglês e espanhol. As vagas são para turmas de adultos e de adolescentes (11 a 15 anos). Também há turmas específicas para inglês instrumental. O aluno pode escolher entre aulas remotas, que acontecem ao vivo em contato com professor, e presencial, com aulas no Shopping Cabula Master.



Os interessados podem se inscrever on-line, por meio do WhatsApp (telefones 71 99294-1240 e 71 99206-4676), ou presencialmente, na sede da Unex, que fica no Campus I da Uneb, de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h, e aos sábados, das 8h30 às 15h30.